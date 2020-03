Knobbelzwanen kunnen zich beter niet laten zien in Steenbergen

Beschermde inheemse diersoort

De knobbelzwanen vertrappen ingezaaid gras, eten van jong gras of bevuilen het met uitwerpselen waardoor het niet meer geschikt is als voer. De schade die ze aanbrengen op het perceel wordt geschat op 500 euro per hectare. De zwanen zijn een beschermde inheemse diersoort die in een aantal provincies onder de Wet natuurbescherming zijn aangewezen als soort die belangrijke schade veroorzaakt.

Om te verjagen, niet het aantal te reduceren

Het is niet de eerste keer dat knobbelzwanen schade op die plek aanrichten. Ondanks het gebruik van een ontheffing in 2013, 2014, 2017 en 2018 is schade veroorzaakt en is belangrijke schade uitgekeerd. In 2015 werden veertien dieren gedood en in 2016 vier.