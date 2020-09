Knarrenhof Bergen op Zoom: veilig wonen voor ouderen, zelfstandig maar toch samen

BERGEN OP ZOOM - Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met veel privacy en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van samenwonen. Dat is in een notendop het principe van een Knarrenhof. Het is huisvesting voor senioren zonder dat er mantelzorg aan te pas komt. Tom Cats en Daniel Zollinger zijn de kartrekkers voor een Knarrenhof in Bergen op Zoom.

,,De woonvorm is bedoeld voor jonge-ouderen en oudere-jongeren vanaf 55 jaar”, vertelt Cats. ,,We willen het liefst twintig tot vijfentwintig woningen bouwen, met een mix van koop en huur.” De initiatiefnemers zoeken een geschikte plek in de stad, maar die liggen niet voor het oprapen weet Cats. Een Knarrenhof moet wel in de buurt van voorzieningen komen.

Eenzaamheid voorkomen

Het is een concept dat is opgezet door een landelijke stichting. Inmiddels zijn er in Nederland tientallen initiatieven , Bergen op Zoom wil daarbij aansluiten. Een Knarrenhof wordt gezien als dé oplossing voor ouderen die zolang mogelijk zelfstandig willen wonen zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. ,,De idee is dat de bewoners elkaar helpen waar mogelijk. Zo voorkom je eenzaamheid en bevorder je de zelfredzaamheid”, zegt Cats.

,,We streven naar een Knarrenhof waarbij een hofhuis beschikbaar is om bijvoorbeeld samen te koken, waar je je verjaardag kunt vieren of waar je samen een activiteit kunt houden. Dat huis heeft ruimtes voor gezamenlijk gebruik.” Ook zijn er plannen voor een of meerdere hofauto’s waar bewoners gebruik van kunnen maken. Iedereen heeft zijn eigen woning, er is geen verplichting, maar wil je contact of heb je hulp nodig dan is er altijd wel iemand in de buurt.

Besparen op zorgkosten

Volgens Cats is uit onderzoek van de stichting Knarrenhof ook gebleken dat je wel 3000 euro per persoon per jaar kunt besparen op zorgkosten. Dat komt met name omdat ouderen langer actief blijven, elkaar helpen en niet afhankelijk zijn van externe zorg.

De gemeente is op de hoogte van het Bergse initiatief. ,,We hebben uitgelegd wat de plannen zijn en de gemeente vond het interessant”, zegt Cats die hoopt dat de gemeente mee helpt zoeken naar een goede plek. Om definitief invulling te geven aan de nog te bouwen woonvoorziening voor ouderen zoeken de initiatiefnemers meer belangstellenden. ,,We zijn nu nog met zijn tweeën. We willen een bredere initiatiefgroep, dat is ook belangrijk als er concrete besluiten genomen moeten worden.”

Wie interesse heeft kan zich melden bij Tom Cats via apmcats@gmail.com