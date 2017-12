Knallen met melkbussen in Tholen

'Er is teveel van het goede in Bergen op Zoom'

29 december BERGEN OP ZOOM - Het plafond is bereikt. Voor nog meer horeca is geen plaats in Bergen op Zoom. De uitkomsten van het onderzoek van Van Spronsen & Partners naar de horeca in Bergen op Zoom zijn geen verrassing. Niet voor Ondernemersvereniging Grote Markt, niet voor Horeca Nederland of de Vereniging Binnenstad.