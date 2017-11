Knalblauw hockeyveld Bergen op Zoom zorgt voor ophef bij omwonenden

BERGEN OP ZOOM - Bewoners van de Marathonstraat lopen te hoop tegen de knalblauwe kleur van het vernieuwde hoofdveld van Mixed Hockey Club Tempo op sportpark Rozenoord. Behalve dat ze de aanblik van het blauwe veld met knalroze rand 'afschuwelijk' vinden, ervaart de buurt vooral 's avonds als het veld verlicht is, veel hinder door blauw schijnsel in de woningen.

Het zit de bewoners, die niet met naam in de krant willen, flink dwars dat ze niet tevoren ingelicht zijn over de nieuwe kleur. ,,Ja, Tempo meldde dat het veld vervangen zou worden. Dat vonden we geen enkel probleem. Pas op het laatst, toen de toplaag gelegd werd, zagen we die helblauwe kleur. We wisten van niets'', aldus bewoners die vrijwel naast het hockeyveld wonen of er direct op uitkijken.

,,We wonen hier prachtig. De buurt heet niet voor niets het Groene Gordijn. Maar het kleurt nu helblauw.'' Volgens een bewoonster schijnt het blauw zelfs door een matglazen deur in haar woning. ,,We hebben het gevoel dat bewust is achtergehouden dat het veld blauw zou worden.''

Tafel

Volledig scherm Voorzitter en eerste elftalspeler Mike de Bruin op het nieuwe kunstgrasveld: "Het knalt wel he?" © Chris van Klinken / Pix4Profs Dat laatste is absoluut niet waar, reageert secretaris Annette Stinenbosch van Tempo die samen met een ander bestuurslid van de hockeyclub inmiddels aan tafel heeft gezeten met twee bewoners. ,,We waren heel druk met het proces rond het nieuwe veld. Aanleg, financiering, planning. Het klopt wel dat bewoners niet ingelicht zijn over het blauw. We hadden niet verwacht dat het problemen zou geven.''



Waarom blauw en geen traditioneel groen? ,,Het is dezelfde uitvoering als het olympisch hockeyveld in Londen; een waterveld van topkwaliteit dat geschikt is voor internationale wedstrijden'', aldus Stinenbosch. Zij kan zich voorstellen dat niet iedereen blij wordt van de kleurstelling. ,,Maar we kunnen er moeilijk met een verfkwast overheen.''

Groene haag

Anders gezegd: het blauw blijft blauw. Tempo wil wel het overleg met de buurt aanhalen en ijveren dat het veld afgeschermd wordt met een groene haag. Mogelijk komen er ook ballenvangers omdat omwonenden om de haverklap geconfronteerd worden met 'vliegende hockeyballen'. Dat leidde al tot schade in de vorm van deuken in auto's en gesneuvelde ruiten.

Ander probleem is de parkeeroverlast in de Marathonstraat en dan met name het doodlopende gedeelte dat uitkomt bij een hek van het blauwe hoofdveld. Bewoners zeggen dat ze Tempo meermaals gevraagd hebben om een bordje te plaatsen dat bezoekers naar de ingang van Rozenoord aan de Beukenlaan verwijst. Tot nu toe tevergeefs. Stinenbosch zegt dat de club zijn best doet, maar 'de Marathonstraat is een openbare weg en wij zijn geen politieagenten'.