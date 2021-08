Klussen voor wie het nodig heeft, mensen blijven elkaar helpen in Putte: ‘Mogen we trots op zijn’

Een karwei in de tuin of in huis, de stoep sneeuwvrij maken, een verzoekje om vervoer of computerhulp: zes jaar lang koppelde de Putse zorgcoöperatie allerhande klusjes van inwoners aan handige vrijwilligers. In 2018 werd het initiatief van voorzitter Erik de Laet beloond met de Woensdrecht Promotieprijs.

Maar De Laet verhuisde naar Oosterhout, vond geen opvolger én zag het zorglandschap veranderen. Reden om de coöperatie op te heffen en te zoeken naar partijen om die zorgtaken over te nemen. ,,Mooi dat dat is gelukt. Het is positief dat onderlinge buurthulp in Putte op gang is gekomen en doorgaat, al is dat straks in een ander vorm”, stelt De Laet.

Activiteiten voortzetten

Tijdens het nog lopende opheffingsproces onderzocht een commissie hoe de activiteiten voortgezet konden worden. ,,De Bunt kan als vrijwilligersorganisatie met een fysiek inlooppunt verbindingen leggen. Van daaruit kunnen de drie coördinatoren van de klusdienst mensen aan elkaar blijven koppelen”, aldus De Heer.

De professionals van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht kunnen administratie en verzekering regelen en als aanspreekpunt dienen voor de Putse vrijwilligers. ,,De BWI bewaakt ook dat de juiste klussen worden gedaan: een oudere helpen met een gevaarlijk scheefgezakte tegel in de tuin is precies de bedoeling, niet dat iemand zijn hele tuin laat onderhouden”, verduidelijkt De Heer.

Klusdienst na corona weer actiever

,,Jammer dat de zorgcoöperatie ter ziele gaat bij gebrek aan nieuwe bestuurders, maar dankzij de BWI en De Bunt wordt het werk wel geborgd. Inwoners vinden het ook van belang dat de klusdienst echt Puts blijft. In 2020 zakte het wel in door corona. Mensen mensen bang om iemand over de vloer te krijgen en vrijwilligers zagen het ook niet zo zitten. Maar het loopt nu weer wel en de BWI en De Bunt gaan ook weer werven.”

De zomeruitjes en dagreisjes kunnen richting de KBO. De Heer: ,,Dat sluit aan bij hun Thuisblijversdag voor wie niet op vakantie gaat. Daar zijn alle Puttenaren welkom.”

Vijftig vrijwilligers

De Laet en Peter Nuijten, geen bestuurders meer maar ‘vereffenaars’ tot alles is afgewikkeld, namen het advies van de commissie ter harte. ,,De BWI en De Bunt hebben ons bevestigd dat ze deze opzet zien zitten en gaan opstarten. Als de coöperatie definitief is opgeheven, volgt de officiële overdracht. In de tussentijd zijn de vijftig vrijwilligers die klussen doen gewoon verzekerd”, zegt De Laet.

Overschot gaat naar Titurel

Het bedrag dat na de liquidatie nog in kas is, wordt geschonken aan de stichting Titurel die een theeschenkerij in haar villa gaat inrichten om het contact met de Putse bevolking te versterken.

Hoewel de coöperatie ophoudt te bestaan, kijkt De Laet er tevreden op terug. ,,Er is veel werk verricht. En De Bunt is een initiatief van ons en maakt nu de cirkel rond. Het succes is dat echte Puttenaren ervaren hoe mensen voor elkaar zijn gaan zorgen. Daar zijn we trots op.”

