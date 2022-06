Klusdag in wijk Gageldonk-West: ‘Een geweldig initiatief’

Vijf militairen vinden 81 jaar na fatale bommen­vlucht rust op begraaf­plaats in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Vijf militairen uit voormalig Tsjecho-Slowakije die in de nacht van 22 op 23 juni 1941 de dood vonden nadat hun vliegtuig door een Duitse nachtjager was neergehaald, worden herbegraven op de Britse militaire begraafplaats in Bergen op Zoom. De plechtigheid is op 23 juni, precies 81 jaar na hun fatale vlucht.

16 juni