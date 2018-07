Klokkentoren Hof van Nassau 'in gang gezet' in Steenbergen

,,Er is inderdaad veel gebeurd sinds ik weg ben'', reageert Pelgrims. ,,Het was een grote uitdaging voor de bouwers, we hebben nu al een soort van hoogtepunt bereikt.'' Hij vertelt dat klokkentorens vaak bij congregaties en abdijen staan. ,,Om de tijd voor het bidden of het eten aan te geven. Later ook het begin en eind van een markt. Ik hoop dat hier op de binnenplaats ook een markt gaat komen.''

Voor Steenbergen ziet hij de klokkentoren als een baken. ,,Ze willen er altijd op een bepaalde manier graag bij horen, zo is er de rivaliteit met Bergen op Zoom. Vanaf vandaag hebben ze iets bijzonders. Dan zijn ze bekend om deze toren.'' Ook had hij nagedacht over een naam. ,,In het verlengde van Hof van Nassau de naam van een koningin. Daarbij moest ik kiezen tussen Wilhelmina of Juliana. Het is Wilhelmientje geworden, net als in London heeft Steenbergen een soort van Big Ben.'' De klok, die door een atoomklok wordt gelijk gezet, ziet hij ook als een baken voor de bewoners. ,,Die niet alleen kunnen kijken hoe laat het is, maar zich door de klok op deze plek thuis gaan voelen en op een gelukkige manier oud worden.'' In november kunnen de 120 bewoners hun appartement betrekken. Hof van Nassau heeft dan plaats voor 96 psychogeriatrie patiënten en 24 somatisch patiënten.