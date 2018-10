Klimmen, klauteren en salto's maken op Freerun Parkour in Halsteren

HALSTEREN - Achterover een salto maken, dat zou de 10-jarige Raff Martijn wel graag kunnen. Maar dan moet ze nog wel even oefenen. Gelukkig kan dat nu gewoon bij haar basisschool, de Biezenhof in Halsteren. Daar is gisteren namelijk een Freerun Parkour geopend. Een soort speeltoestel, waar kinderen en jongeren kunnen klimmen, klauteren en vanaf kunnen springen.

Het was het slotstuk van een traject dat twee jaar heeft geduurd, vertelt adjunct-directeur Wouter Starink. In die periode ontstond het idee om naast het al bestaande basket- en voetbalveld nog iets te openen in het Groene Hart van Halsteren. De basisschool zelf heeft geen schoolplein namelijk, maar maakt dankbaar gebruik van de groene velden erachter.

Acties

Voor het Freerun Parkour was bijna 50.000 euro nodig. Dankzij een crowdfundingsactie heeft de school zelf maar liefst 10.000 euro opgehaald. ,,Er was een pizzalunch op school, die 1500 euro op bracht en de kinderen hebben flessenacties gehouden‘’, zegt Starink. Daarnaast doneerden ouders geld en waren er verschillende sponsoren. Een van hen gaf maar liefst 17.500 euro. ,,Daarmee hadden we meteen een derde van het geld al binnen.‘’

Volledig scherm Kinderen van BS De Biezenhof op de nieuwe toestellen kort na de officiële opening. © Pix4Profs/Tonny Presser

Voor Raff was het gisteren de tweede keer dat ze aan freerunnen deed. Ze heeft al eens een cursus van de F!tFabriek gevolgd, vertelt ze. ,,Als je het goed kan, is het heel leuk.‘’ Ze is, nu het zo dichtbij school is, zeker van plan om het vaker te gaan doen.’' Ook de 11-jarige Thijs Been is er blij mee. ,,Het is heel sportief‘’, vindt hij. ,,De clinic was wel een beetje moeilijk, maar leuk.‘’

Hangjongeren

De kinderen van de basisschool volgden gisteren allemaal een clinic van trainer Philip van Ees. Na de officiële opening van het toestel gaf hij nog een voorproefje van wat er allemaal mogelijk is.

Het toestel is voor iedereen toegankelijk. ,,We proberen daarmee ook iets voor de buurt terug te doen‘’, zegt Starink. ,,Er is hier af en toe wel overlast van hangjongeren. Zo’n parkour is ook voor jongeren tot achttien jaar interessant. Dan kunnen ze zich lekker uitleven.’'