Klerenswap Weekender: 'Leuke kleding, er zit geen zooi tussen'

Met een flinke shopper vol kleding stapt Susan van de Klundert (41) uit Fijnaart zondagmiddag binnen. Haar doel: Een nieuwe garderobe, passend bij het huidige weer. ,,Nu de zomer voorbij is, weet ik niet zo goed wat ik moet dragen. Het is tijd voor wat nieuws en financieel gezien komt shoppen niet altijd goed uit", legt ze uit. De kleding die ze inlevert, komt grotendeels niet uit haar eigen kast. ,,Ik kreeg de tas van iemand die het ook weer van een ander had gekregen. Ik vind het leuk om dingen te hergebruiken. En niet alleen voor het milieu, het is ook mooi dat we mensen die het niet zo breed hebben blij kunnen maken. Wat ik inlever is voornamelijk kleding in grote maten en ik geloof dat het voor vollere vrouwen vaak niet makkelijk winkelen is."

Wie kleding inlevert, krijgt daar punten op een stempelkaart voor terug. Twee punten voor T-shirts en topjes, vijf punten voor broeken, truien en blousejes en tien punten voor jassen en kwaliteitsstukken. Die punten mogen meteen uitgegeven worden in de winkel, maar kunnen ook bewaard worden voor een volgende keer. Goed nieuws voor wie dit weekend wel kleding inleverde maar niet slaagde bij het uitzoeken: vanaf 2 november krijgen de dames een vast ruilpunt in Café Atelier in de Scheldeflat.

,,We hadden wel een aantal mensen verwacht, maar niet zoveel als er nu geweest zijn. Vanaf het moment dat we binnen kwamen op vrijdag stonden mensen klaar met spullen om in te leveren. We hebben ontzettend leuke reacties gehad. Wel merken we dat er meer wordt gebracht dan meegenomen. We willen stimuleren dat er meer kleding uitgekozen wordt. Al vinden we voor overschot ook wel een goed doel", vertelt Drent.