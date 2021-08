Kleine Tour Steenbergen onzeker: mogelijk zonder publiek

STEENBERGEN - De organisatie van de Kleine Tour in Steenbergen zit nog in onzekerheid of het wielerevenement over twee weken kan doorgaan, en in welke vorm. Ze wacht nog op toestemming van de gemeente.

Er liggen verschillende uitgewerkte scenario's bij de gemeente, zegt secretaris Danniëlle Jansens. Het meest waarschijnlijke is dat er wel normale etappes worden gereden, maar zonder publiek. ,,Heel jammer, want publiek is een wezenlijk onderdeel van de Kleine Tour. Maar we zijn er als organisatie verantwoordelijk voor dat het publiek anderhalve meter afstand houdt. Dat wordt lastig, dus moet het maar zonder. Het belangrijkste is dat we de kinderen een leuke week kunnen bieden.”

Zonder publiek

Als het evenement zonder publiek doorgaat, kan de tour door de veranderende coronamaatregelen waarschijnlijk niet door België gaan. En de tijdrit kan niet in de binnenstad worden gereden. Geen bloemenhulde. Prijsuitreiking zonder publiek. Er is dan geen disco-avond, maar een disco-zwemavond in De Meermin wordt overwogen.

Ouders is een brief gestuurd waarin de organisatie verzoekt om de kinderen zoveel mogelijk zelf naar het vertrekpunt te laten komen. ,,Ook vragen we om niet naar de rustplaatsen te komen. We hopen dat de ouders dit respecteren en dat ze blij zijn dat er eindelijk weer iets voor de kinderen georganiseerd wordt. De kinderen rijden in die week zo'n 270 kilometer. Wie toch wil kijken, kan op straat vast voldoende afstand houden in de openbare ruimte.”

Alternatief

Er doen zoals ieder jaar 216 kinderen uit de gemeente Steenbergen mee. Om toch wat hoop te houden, staat in het scenario ook dat áls er versoepelingen komen, toch weer publiek toegestaan wordt. ,,In het meest ongunstigste geval moeten we een alternatief verzinnen", zegt Jansens. ,,Vorig jaar was er een sport- en spelmiddag. Dit jaar willen we de kinderen iedere dag bezig houden, mocht het zover komen.”

In 2019, de laatste keer dat de Tour doorging, werd een verkeersregelaar mishandeld. ,,Daar houden we zeker rekening mee. De zondag vooraf is er een extra taakbespreking met alle verkeersregelaars, waarin we nog eens bespreken hoe je moet omgaan met zulke agressiviteit. Dat we altijd vriendelijk verzoeken heel even te wachten. Zo proberen we zo'n vervelend voorval zoveel mogelijk te voorkomen.”