Kleine Tour Steenbergen gaat door, maar publiek is niet welkom

STEENBERGEN - De 51e editie van de Kleine Tour van Steenbergen gaat volgende week in aangepaste vorm door. Bij de wedstrijden, rustplaatsen en prijsuitreikingen is definitief geen publiek welkom. Ook worden wedstrijden deels op andere locaties gehouden om de veiligheid van de jonge renners te waarborgen.

Dat is dinsdagmiddag in een overleg tussen het gemeentebestuur en de organisatie besloten. Voorzitter Coen Embregts is vooral blij dat de Kleine Tour dit jaar kan worden verreden. ,,Al is het jammer dat we geen publiek mogen ontvangen. Publiek is toch één van de leukste bijkomstigheden van de Kleine Tour.’’

Veilige wedstrijd en uitreiking

Vanwege de coronapandemie vond het evenement vorig jaar geen doorgang. Dankzij de aanpassingen kan nu wel worden voldaan aan de huidige richtlijnen. Het buitenterrein van ’t Cromwiel wordt volgens Embregts de hele week de thuisbasis van de Kleine Tour. ,,Dit terrein kunnen we goed inrichten zodat we binnen de richtlijnen op een veilige manier wedstrijden en prijsuitreikingen kunnen houden. Want afstand houden is op dit moment nog steeds onderdeel van het dagelijks leven.’’

Eerder al vroeg de organisatie in een brief aan de ouders om de 216 deelnemers zoveel mogelijk zelf naar het vertrekpunt te laten komen. Overigens hoeven de renners onderling geen afstand van elkaar te houden. Wel moeten 13- en 14-jarigen zo veel mogelijk afstand bewaren tot volwassenen. Dat geldt ook voor de medewerkers en ploegleiders onderling.

Ereronde

De sprint wordt net als anders wel gewoon aan de Van Gaverenlaan gehouden. De tijdrit wordt verreden op industrieterrein Reinierpolder I en de cyclecross als vanouds op het sportpark aan de Seringenlaan. ,,Maar dus wel allemaal zonder publiek.’’

De etappes gaan gewoon door, over de normale routes. De traditionele bloemenhulde in de Nassaulaan vindt geen doorgang. In plaats daarvan rijdt de karavaan bij terugkomst een ereronde door het centrum. Het evenement wordt gehouden van maandag 23 tot en met zaterdag 28 augustus.