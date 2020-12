Kleedje of jurk? Miet schreef een boek over de verschillen tussen het Vlaams en Nederlands

'Ik zat eens op een congres in Nederland, om drie uur in de namiddag, toen ik een sms kreeg van een Nederlands radioprogramma, met een vraag voor de uitzending van "deze middag"', vertelt Miet Ooms. 'Die kans is voorbij, dacht ik. Tot ik me realiseerde dat het een bericht was van een Nederlander én dat het pas vijf minuten geleden gestuurd was.'