Klap in gezicht Vastenavend, geen zicht op nieuwbouw

BERGEN OP ZOOM - De nieuwbouw voor de vastenavendbouwclubs schuift op de lange baan. Niemand in de Bergse politiek wil op dit moment dit miljoenenproject in gang zetten. Vanwege de immense financiële problemen waar de stad mee kampt.

Daarom komt er op dit moment geen aanbesteding. Of dit uitstel uiteindelijk tot afstel leidt is nu nog niet duidelijk. Binnenkort is er een gesprek met Bas van Oevelen, voorzitter van de Stichting Vastenavend. En woordvoerder namens ook de Stichting Halwana en de Stichting Bergse Bouwers. Officieel weet hij nog van niets, zegt hij. En daarom wil hij op dit moment niet reageren.

Dat het project wordt stilgezet blijkt uit een brief die wethouder Patrick van der Velden stuurt naar raadslid Joost Pals van de VVD. Die gooide begin dit jaar de knuppel in het politieke hoenderhok: geen miljoenen naar nieuwbouw voor de bouwclubs in een stad die zo slecht bij kas zit. Gebruik dat geld maar om de schuld te verminderen, opperde Pals.

‘Red de Bergse optocht’

Quote Geen aanbeste­ding vanwege grote schuld stad Er kwam meteen een felle tegenreactie. Van de Stichting Vastenavend, de Stichting Bergse Bouwers, de Stichting Halwana. Tegenover deze krant lanceerden ze hun noodkreet aan de politiek: ‘red de Bergse optocht’. Want als er niet snel nieuwbouw komt ‘staat alles op het spel’, aldus de drie. De huidige koten zijn slecht. En voldoen niet meer.

Hun oproep was op dat moment gericht aan het driekoppige college van Van der Velden, Barry Jacobs en Andrew Harijgens. Dat kon zelf beslissen om het project in gang te zetten, want de gemeenteraad stemde al eerder met de nieuwbouw in. Maar Bergen op Zoom zit zo in nood, dat de drie dit voor zich uitschoven. De kwestie kwam terecht bij het presidium, het overleg van de twaalf fractievoorzitters. En daarvan vond een meerderheid: pas op de plaats.

Timing is alles

Een drama voor de vastenavendbouwers. Want timing is van het grootste belang, zeiden ze in maart al. De aanbesteding had deze maand moeten plaatsvinden. Dan kon er vanaf augustus worden gebouwd. Zodat de nieuwe onderkomens volgend jaar, in 2021, na de Vastenavend klaar zouden zijn. Het nieuwe bouwseizoen konden de bouwers dan een frisse start maken. Vervolgens zou Konterscherp I op de schop gaan en vanaf 2022 plek bieden voor de Stichting Vastenavend. Op deze manier paste alles naadloos in elkaar.

Het geld verdampt

De drie organisaties maakten in hun noodkreet ook duidelijk dat als er niet snel wordt gebouwd, er steeds meer geld van het budget van nu nog 4,6 miljoen verdampt. Tot wel 15.000 euro per week!

Burgemeester Frank Petter, wethouder Patrick van der Velden en een afvaardiging uit de gemeenteraad, de raadsleden Rian Govers (VVD), Carinne Elion (D66), Louis van der Kallen (BSD) en Hans Peter Verroen (CDA), gaan binnenkort met Bas van Oevelen in gesprek. Om over deze al jaren slepende kwestie en de huidige stand van zaken te praten. ,,Ik wacht dat af voordat ik iets zeg”, aldus Van Oevelen. ,,Maar dit leidt op zijn minst tot forse vertraging.”