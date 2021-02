Klagen in coronajaar 2020 door kortere lontjes: ‘Mensen vaker thuis en meer prikkelbaar’

Duizenden klachten over de openbare ruimte stromen jaarlijks bij gemeenten binnen, van hondenpoep en afvaldumping tot en met losse stoeptegels en kapotte lantaarnpalen, maar ook geluids- of andere burenoverlast. Corona hield in 2020 veel inwoners aan huis gekluisterd, met meer kans dat hen iets opvalt in hun omgeving, of dat ze ergernis voelen. Toch wijkt het meldingentotaal in de Brabantse Wal-gemeenten weinig af van 2019.