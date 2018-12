Kladde uit de vergetelheid door informatiebord

KLADDE -Ooit geweten dat Kladde een Thoolse naam is voor klissenkruid, kleverige bolletjes die aan je kleding blijven plakken? Je leest het als je van je fiets stapt aan de Kladseweg. Op de kruising tegenover gasterij de Kladde is een informatiebord geplaatst met interessante weetjes over het gehucht.

Vijf gehuchten in de gemeente Bergen op Zoom krijgen nadere duiding. Na Oude Molen, Klutsdorp, Noordgeest is nu ook Kladde voorzien van een informatiepaneel. Begin volgend jaar volgt voorlopig het vijfde en laatste exemplaar bij het gehucht Slikkenburg, in de polder tussen Halsteren en Tholen.

Niet toevallig

Op het paneel tegenover gasterij de Kladde, aan de Kladsedijk, lees je over de korenmolen, de houtzagerij en het schooltje dat is geweest. Hoe ‘De Klad’ groeide van 190 inwoners in 1840 naar 250 in 2010. En dat de herkomst van de naam twee kanten op gaat. Van leemcladde vanwege de leemrijke grond tot de verwijzing naar klissenkruid.

Het bord is niet toevallig op die plek geplaatst. Het is een kruispunt van fietsknooppunten. Een plek waar veel mensen passeren. “Als begin volgend jaar het vijfde bord is geplaatst, zijn we zeker nog niet klaar”, zegt Eric Goossen, voorzitter van de werkgroep. “Bergen op Zoom telt veertien gehuchten die we niet mogen vergeten. Die verdienen stuk voor stuk aandacht.”

Gehuchten

Het project met informatieborden kent zijn basis in de Bergse politiek. In 2012 vroeg de toenmalige fractie van Lijst Linssen in de gemeenteraad aandacht voor het benoemen van gehuchten die in de vergetelheid zijn geraakt. Door het plaatsen van een bord, moeten de herinneringen van wat is geweest altijd blijven.