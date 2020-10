Klachten over Vliegbasis: ‘Ga met die lawaaibak boven de Noordzee vliegen’

Elke gemeente met een militaire vliegbasis kent een geluidsklachtencommissie (COVM) die twee keer per jaar klachten bespreekt. Dat viel in Woensdrecht het voorbije half jaar mee. ,,Het is bij ons meestal vrij rustig. Bij Eindhoven of Gilze-Rijen is er vaak een veelvoud aan bezwaren”, aldus Adriaansen.