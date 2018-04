Klacht over 'etnisch profileren' tijdens controles Bergen op Zoom sterft vroege dood

,,Na overleg met cliënten is besloten om de situatie aan te zien. Dus voorlopig geen nieuwe actie in de vorm van aangifte of gang naar de rechter", aldus Azarkan die het wel treurig vindt dat de politie totaal niet reageerde op zijn klachten.

Misgegaan

Dat laatste is zeker geen opzet, bezweert politiewoordvoerder Alwin Don. ,,Het is helaas misgegaan in het brief- en mailverkeer met de advocaat. Met als gevolg dat de politie ervan uit ging dat de klacht is ingetrokken. We nemen opnieuw contact op met de heer Azarkan", aldus Don.

Intensiteit

Begin december 2017 klaagde Azarkan namens Bergse horecabazen met een Marokkaanse achtergrond over de intensiteit van controles en de intimidatie die de autoriteiten daarbij aan de dag zouden leggen. De cliënten van Azarkan voelden zich gecriminaliseerd door het 'machtsvertoon' waarmee politie, gemeente en belastingdienst te werk gingen.

Controle

Directe aanleiding was de integrale controle op 28 november vorig jaar. Autochtone ondernemers zouden veel minder vaak onder een vergrootglas gelegd worden, aldus Azarkan die het optreden jegens zijn cliënten betitelde als etnisch profileren.

Identiteitsbewijzen

De gemeente Bergen op Zoom is niet gevoelig voor dat verwijt. In een brief aan Azarkan heeft de teammanager Handhaving laten weten dat de controle van november gericht was op 'panden die recent of in het verleden in verband zijn gebracht met illegale drugsverkoop'. Kortom, het ging om de panden en niet louter om allochtone ondernemers.

Reden

Aan het vragen om identiteitsbewijzen bij controles ligt volgens de gemeente altijd een reden ten grondslag. ,,Zo was bij de controle in november een horecagelegenheid gesloten, terwijl er toch personen in het pand aanwezig waren. Omdat de rol van deze personen niet duidelijk was, is gevraagd om identiteitsbewijzen", meldt het team Handhaving.