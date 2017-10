Klaas Otto voor rechter voor beïnvloeden getuigen

Niet iedereen blij met verplaatsing BoZtoberfest

1 oktober BERGEN OP ZOOM - "Sollen wir Polonaise machen?", schreeuwt een van de koorleden over de luidsprekers. Of het nou aan het gebrek aan mensen of alcohol ligt, er wordt maar weinig gehoor aan gegeven. Pas later lopen er een stuk of tien mensen met de handen op de schouders rond, al is dat na tien seconden ook weer afgelopen. Halverwege de zondagmiddag, tijdens de gratis toegankelijke familiemiddag, trekt BoZtoberfest nog maar weinig bezoekers.