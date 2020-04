Klaas Otto volgende week weer vrij man

COLUMN Meivakan­tie? Híer is het keimooi!

7:30 Als deze periode mij iets leert, is het dat afstand geen voorwaarde is voor vakantiegevoel. Omdat reizen er in de meivakantie niet in zit, besloot ik tientallen kilometers door mijn eigen regio te lopen. Helemaal coronaproof, op rustige plekjes en rustige tijdstippen. Wat je dan allemaal ziet? Kei- en keimooi is het, bij jou en mij om de hoek!