Klaas Otto verschijnt voor de rechter, advocaat wraakt rechters

LIVEROTTERDAM - Klaas Otto (50), oud-voorman van motorclub No Surrender, is dinsdagochtend verschenen voor de rechter in Rotterdam. Zijn advocaat mr. Louis de Leon heeft de rechtbank echter gewraakt waardoor het doorgaan van de zaak onzeker wordt. Later vandaag neemt de wrakingskamer een beslissing.

De Leon vroeg de rechter eerder de zaak te schorsen, omdat de verdachte psychisch niet stabiel is. De rechter heeft dat verzoek afgewezen. Hij gaat tot wraking over, omdat hij vindt dat de rechters bevooroordeeld zijn.

Otto zelf verklaarde het zo: ,,Mijn hoofd zit vol.'' De rechter probeerde daarop verschillende malen meer uitleg van de verdachte te krijgen, maar Otto reageerde geëmotioneerd dat zijn korte geheugen aangetast is. Hij zou stukken uit het dossier niet meer op kunnen nemen. ,,Ik word afgeschilderd als moordenaar. Dat ben ik niet en dat zal ik nooit worden. Ik ben daar constant mee bezig. Het is elke dag weer een strijd voor mij. Daarnaast is mijn vrouw ernstig ziek. Mijn hoofd zit vol. Ik heb constant hoofdpijn door het onrecht wat mij word aangedaan'', zei Otto.

Officier van justitie mr. Greetje Bos verwees naar eerdere rapporten over Otto en stelt zich op standpunt dat de verdachte in staat is om zijn rechtszaak goed te volgen. Zij eiste dat de rechtszaal doorgaat.

Klaas Otto moet voorkomen op verdenking van afpersing, witwassen, brandstichting en mishandeling.

Volgens het OM zijn de feiten waar hij nu voor terechtstaat slechts een topje van de ijsberg. De naam van Otto circuleert ook in een onderzoek naar de moord op Hugo van Houten in 2015 in Molenschot. Ook wordt onderzocht of hij betrokken is geweest bij het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos. Zelf ontkent hij in alle toonaarden.