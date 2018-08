Klaas Otto hoort vandaag de strafeis

Dag 3BREDA - Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis in het megaproces tegen Klaas Otto uit Bergen op Zoom. De oprichter van motorclub No Surrender wordt verdacht van brandstichting, mishandeling, afpersing en witwassen .

Het is de derde dag in het megaproces tegen Otto. Hij zou de opdracht hebben gegeven een brand te stichten in het huis van Jack J. in 2012. Tevens zou hij er voor hebben gezorgd dat er een handgranaat onder de auto van J.’s schoonvader ontplofte in datzelfde jaar.

Otto zou tevens een Belgische autohandelaar hebben afgeperst en mishandeld. En: Otto zou tonnen hebben witgewassen. Tot nu toe houdt hij vol dat hij valselijk wordt beschuldigd.

De afgelopen dagen lag de focus sterk op de Bergenaar, maar hij is niet de enige die terecht staat in het strafproces. Janus de V. uit Bergen op Zoom geldt ook als een verdachte in de zaak. Tot nu toe was hij niet bij de zaak aanwezig.

Jukbeen los

V. is mede-oprichter van motorclub No Surrender. Het OM gaat er vanuit dat De V. Otto’s rechterhand is geweest. Zo zou hij samen met Otto garagehouder Danny van der G. hebben toegetakeld. Dat ging zo ver, dat het jukbeen van de man uit Bergen op Zoom los kwam van zijn schedel. Hij eiste een schadevergoeding van ruim 273.000 euro voor de geleden schade.

De V. kreeg overigens in maart van dit jaar nog veertien maanden cel opgelegd omdat hij tussen 2007 en 2014 zijn toenmalige vrienden had mishandeld.

Vijf dagen