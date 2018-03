Klaas Otto afwezig bij rechtszaak ‘vanwege medische problemen’

ROTTERDAM – Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom is vanochtend niet verschenen voor de rechter in Rotterdam. Volgens zijn advocaat Louis de Leon zou hij grote psychische en lichamelijke problemen hebben. Vooral het strenge regime van de extra beveiligde gevangenis in Vught zou Otto zwaar vallen.

De Leon suggereerde tijdens zijn betoog dat de verdediging van Otto gevaar loopt, omdat hij zich bezwaard voelt om zijn cliënt te bezoeken in de cel. Dat zou bij de verdachte te veel spanning oproepen. Ook zegt De Leon dat Otto last heeft van andere gedetineerden op zijn afdeling. Veel ‘collega’s’ zouden psychotische verschijnselen hebben en afhankelijk zijn van medicijnen. Contacten heeft hij daardoor niet meer. Volgens De Leon voelt de oud-leider van motorclub No Surrender zich door zijn behandeling in de gevangenis vernederd. De toestand van Otto zou zo slecht zijn dat De Leon zich naar eigen zeggen genoodzaakt ziet om de rechter te vragen de zaak aan te houden en de voorlopige hechtenis op te heffen.

Klaas Otto moet voorkomen op verdenking van afpersing, witwassen, brandstichting en mishandeling. Normaal gesproken had hij in Breda terecht moeten staan, maar daar is geen extra beveiligde rechtbank. De rechter zal later beslissen of de rechtszaak vandaag wordt voortgezet of dat deze wordt uitgesteld.