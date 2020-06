Klaar met de politiek: ‘Dit is het niet meer waard’

Kermispro­test mét attracties op het Malieveld: ‘Dit is onmense­lijk’

19:15 BERGEN OP ZOOM - Voor kermisexploitanten is de maat vol. Donderdag trekken ze massaal met hun attractie naar Den Haag om te demonstreren. Het Malieveld wordt één grote kermis. De branche leidt miljoenen verlies. attracties staan vanwege corona al maanden stil, er is geen financiële vergoeding vanuit het Rijk en de situatie is uitzichtloos.