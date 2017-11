Kinderwagen van Kisha gevonden in bos bij 't Appeltje in Bergen op Zoom

Hogeschool HAS komt naar Bergen op Zoom, nu nog een kamer vinden

10:00 BERGEN OP ZOOM - HAS Hogeschool opent al in de loop van 2018 de deuren in Bergen op Zoom. Dat meldt HAS-directeur Godfried Hijl. Wáár de school zich vestigt, laat Hijl nog niet los. ,,Over de locatie zijn we nog in overleg. Eén ding is wel duidelijk, we willen zichtbaar zijn in de stad. Bergen op Zoom is vergelijkbaar met Den Bosch, allebei mooie steden met een rijke historie. In zo'n plaats voelen we ons thuis."