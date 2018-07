Kindervakantieweek Huijbergen: 'We hebben alles, behalve zee'

HUIJBERGEN - Het Kinder Vakantie Werk in Huijbergen doet niet aan dure uitjes. De kinderen vermaken zich deze week gewoon in hun eigen dorp. ,,Het enige wat we niet hebben is de zee, maar voor de rest heeft Huijbergen alle ingrediënten voor een weekje vermaak.''

Vierenveertig kinderen kwamen gisterochtend af op de vakantieweek. ,,Dat aantal valt niet tegen'', zegt John Kil van het Huijbergse Kinder Vakantie Werk. ,,We hadden slechts twee voorinschrijvingen en we waren bevreesd dat er hooguit een stuk of twintig kinderen deel zouden nemen.''

Strand

Het thema van deze week is zon, zee en strand. De voorspelling is dat er deze week volop zon is in Huijbergen en in het bos is voldoende geel zand te vinden dat aan een strand doet denken.

,,Het enige wat we niet hebben is de zee, maar voor de rest heeft Huijbergen alle ingrediënten voor een weekje vermaak'', zegt Arnold Zoutman, voorzitter van de stichting Kinder Vakantie Werk.

Gisteren kregen alle kinderen bij binnenkomst in mfc De Kloek een zomerse cocktail. De rest van de dag werd gevuld met spelletjes in en om De Kloek.

Picknick

Vandaag gaan de kinderen op pad voor een fotospeurtocht door het dorp en is er een picknick in het bos. Voor de woensdag is een aantal opblaasspeeltoestellen gehuurd. Donderdag gaan de kinderen een keer de Huijbergse grens over naar Familyland in Hoogerheide, waar ze gaan midgetgolfen en bowlen. Vrijdag is er de afsluiting.,,Hoe we die dag in gaan delen weten we nog niet'', zegt Zoutman.

In de kindervakantieweek is er ook altijd een overnachting op een locatie in de buurt. Dit jaar staat de overnachting niet op het programma. ,,Alle locaties in de buurt waren bezet'', zegt Zoutman. ,,Dat is helemaal niet erg'', vult Kil aan. ,,De kinderen vermaken zich prima in Huijbergen.''

Eenvoud

Kil zegt dat de eenvoud een van de sterkste punten is van de Huijbergse kindervakantieweek. Hij noemt het ouderwets gezellig vermaak.

,,Vroeger gingen veel kinderen niet op vakantie en vermaakten ze zich prima in de eigen omgeving.''

Zoutman zegt dat de Huijbergse vakantieweek nog steeds voorziet in een behoefte. ,,Over drie jaar wordt onze vakantieweek voor de vijftigste keer gehouden in dezelfde opzet: gewoon eenvoudig plezier bieden.''