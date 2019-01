Kindermusical bij Intratuin Halsteren: Romantiek bij de zure matjes

Zwaai maar met je snoepstokje

De Musical 'De fantastische mijnheer Rimror is speciaal geschreven voor de antieke spiegeltent uit 1898 die dit jaar voor het eerst bij Intratuin staat en is daar deze maand dertien keer te zien. Elke keer kunnen twintig kinderen meedoen. De musical is een onderdeel van de Cultuurmaand in de Spiegeltent, met onder meer ook optredens van De Vierschaar. ,,Zo willen we culturele organisaties in de regio een platvorm bieden en de musical biedt kinderen de kans om ook eens voor publiek op te treden'', zegt Hanneke Gommeren van Intratuin. In de musical dansen ook tien leerlingen mee van de MBO Dansopleiding van het Scalda college in Goes. Voor de voorstellingen in het weekend hebben zich al voldoende kinderen aangemeld, maar op de woensdagen zijn nog wel plaatsen vrij. Aanmelden kan via www.intratuinhalsteren.nl/musical.