Kinderfeestjes voor wie ze zelf niet kan betalen: ‘Onze glimlach is net zo groot als die van de jarige zelf’

,,Soms loop ik door Bergen op Zoom en hangt er plots een kind aan mijn been”, lacht Hilde Bruning. Levend bewijs van onvergetelijke herinneringen aan een topfeestje. Die verzorgt ze met Kip en Apie gratis voor kinderen van 4 tot 12 jaar van wie de ouders het niet breed hebben.

Pannenkoekenpakket

In een park met rood-wit geblokte kleedjes, honderd kinderen en stapels pannenkoeken had ze deze lente het vijfjarig bestaan willen vieren. Maar corona verstierde dat jubileumfeestje. Bruning is er echter het type niet naar om zich uit het veld te laten slaan. Dus werd bij honderd gezinnen thuis een pannenkoekenpakket bezorgd.

Bevlogenheid

Aanstaand echtgenoot Edwin van Sprundel viel als een blok voor haar én haar stichting. ,,De bevlogenheid van Hilde en haar vrijwilligers is geweldig. Bij het eerste feestje dat ik meedraaide, was ik gelijk verkocht. Als je die kinderen zo blij ziet, krijg je minstens zo’n grote glimlach als de jarige zelf.”

Quote De bevlogen­heid van Hilde en haar vrijwilli­gers is geweldig. Bij het eerste feestje dat ik meedraaide, was ik gelijk verkocht Edwin van Sprundel

Verborgen armoede

Die jarige is na zo’n dag vooral moe, weet Bruning. ,,Er is meer verborgen armoede dan velen beseffen. Een verjaardagsfeestje is altijd spannend voor een kind, maar zeker als je in groep 6 zit en er nog nooit eentje hebt meegemaakt.”

Daarom begon ze in 2015 met Kip en Apie. ,,Ik las over de stichting Jarige Job pakketten schonk om te trakteren op school. Ik dacht: als je dat niet kunt betalen, kun je ook geen feestje geven. En word je ook nooit gevraagd bij een ander kindje.”

Quote Een verjaar­dags­feest­je is altijd spannend voor een kind, maar zeker als je in groep 6 zit er er nog nooit eentje hebt meegemaakt Hilde Bruning, oprichtster stichting Kip en Apie Kinderfeestjes

Prinsessen en superhelden

Het keukentafelinitiatief heeft nu een vaste feestlocatie in wijkcentrum Wij Meilust in Bergen op Zoom. ,,Maar de kinderen komen van Putte tot Stavenisse, Roosendaal en Oudenbosch. Nooit gedacht dat het zo zou groeien”, aldus Bruning. De jarige kan kiezen uit thema’s als Unicorn, prinsessen of superhelden en krijgt na drie uur feest inclusief eten een themaboekje waarin hij of zij zelf voorkomt.

Quote We feesten in Bergen op Zoom, maar de kinderen komen van Putte tot Stavenisse, tot aan Roosendaal en Oudenbosch toe Hilde Bruning, stichting Kip en Apie Kinderfeestjes

Samen negen kinderen

Bruning en Van Sprundel zijn net van Bergen op Zoom naar Calfven verhuisd, met hun rijke kinderschare. ,,Ik heb er zes, Edwin drie. Een deel is uitgevlogen, maar het blijft hier zoete inval. Als er vijf thuis zijn, voelt dat als weinig”, zegt Bruning, die haar stichting Kip en Apie doopte naar de bijnamen voor haar twee oudste kinderen.

Over de tuintafel scharrelt een eekhoorn in een groen decor. ,,Als we weer door corona thuis moeten blijven, zit je hier beter dan in de stad”, vindt Bruning. Over die stap dacht ze een weekje na, net als over de start van Kip en Apie destijds.

Elkaar aanvullen

,,Ik bedenk en doe dingen, Edwin kijkt naar het hoe en maakt een draaiboek”, schetst ze. ,,We vullen elkaar mooi aan”, bevestigt Van Sprundel, die als zzp’er projecten doet voor waterschappen of overheden, zoals nu bij de gemeente Steenbergen. ,,Ongelooflijk dat Hilde die feestjes in haar eentje regelde. Zonder rijbewijs, alles op de fiets.”

Nageltjes lakken

Bruning werkte in de kinderopvang, maar richt zich nu fulltime op Kip en Apie. ,,Ik kan het nog zonder jou als het moet, maar samen is veel leuker.” Lachend: ,,Ik heb een foto van hem dat ie nageltjes zit te lakken bij een make-up-feestje. Heel schattig.”

De feestjes moeten wel gefinancierd worden. ,,Gelukkig steunt half Bergen en omstreken ons inmiddels”, vertelt Bruning. ,,In het begin had ik betaalde feestjes hard nodig om uit de kosten te komen. Dat doen we nu nog wel. Mooi toch dat je met jouw feestje ook een ander kind helpt.”

Privacy voorop

Privacy is essentieel. ,,Bij ons zie je op Facebook niet of je feestje gratis was. Zodat je geen stempel krijgt van: jij kunt dit zelf niet betalen”, verzekert Van Sprundel. ,,Ook hardwerkende mensen kunnen door pech of ziekte in de knel komen”, weet Bruning.

Breed sponsornetwerk

Een breed sponsornetwerk vormt nu de basis onder Kip en Apie. ,,Van een bedrijf dat 1700 euro schenkt tot mensen uit Groningen die een tientje per maand storten”, aldus Van Sprundel. ,,Zo kan ik zes feestjes per maand doen, al krijg ik veel meer aanvragen”, zegt Bruning.

Vrijwilligers uit hele regio

Twintig vrijwilligers uit de hele regio draaien de feestjes, inclusief taartenbakkers en andere hulptroepen telt de club 45 enthousiastelingen. Onder hen iemand die bij de Efteling in 2018 een gratis bezoek regelde voor 365 kinderen en ouders. ,,Dat was magisch.”

Sinterklaascadeautjes

Net als de cadeaudag in sinterklaastijd bij de Bergse cafés De Teerkamer en ‘t Locomotiefke. ,,We krijgen veel speelgoed geschonken, soms nog in de verpakking”, zegt Bruning. ,,Bijzonder hoe ouders weloverwogen maar twee of drie cadeautjes kozen, zodat er genoeg zou zijn voor volgend jaar”, vertelt Van Sprundel.”

Topwijvendag

Quote Ik zie blije kinderen en ouders, dat geeft me meer energie dan het kost Hilde Bruning, Kip en Apie Kinderfeestjes Bruning houdt jaarlijks ook een Topwijvendag. ,,Voor moeders die nooit iets voor zichzelf kunnen doen. Dan is er een visagiste, kapster en manicure voor een make-over en komt er een fotograaf. Dat worden bijna altijd profielfoto’s op Facebook.”

Schrijnende verhalen

Ze hoort soms schrijnende verhalen. ,,Maar wel van mooie mensen. En ik zie blije kinderen en ouders. Dat geeft meer energie dan het kost.” Dus kijkt ze uit naar het najaar. Dan starten de kinderfeestjes weer na een lange corona-stop. ,,Het laatste was op 18 maart, mijn eigen verjaardag, maar die vier ik toch nooit want daar hou ik niet van, haha.”

Paspoort Hilde Bruning en Edwin van Sprundel



Naam: Hilde Bruning

Geboren: 18 maart 1976 in Amsterdam

Woonplaats: de voorbije 21 jaar Bergen op Zoom *

Kinderen: drie zoons en drie dochters (van 11 t/m 24 jaar)

Opleiding: mbo kinderopvang

Baan: deed vrijwilligerswerk, werkte in kinderopvang

Voorzitter: van Stichting Kip en Apie Kinderfeestjes



Naam: Edwin van Sprundel

Geboren: 16 mei 1970 in Vlissingen

Woonplaats: vanaf zijn 4e jaar in Hoogerheide *

Kinderen: zoon en twee dochters (van 14 t/m 20 jaar)

Opleiding: master strategisch management

Baan: interimwerk bij Waterschap en Brabantse Wal-gemeenten, als afdelingshoofd, projectleider of teammanager, momenteel bij gemeente Steenbergen



* Hilde en Edwin woonden tot voor kort samen in Bergen op Zoom en zijn net verhuisd naar Calfven, ze trouwen op 2 oktober in Ossendrecht.