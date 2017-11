Kinderen krijgen een stem in Bravis ziekenhuis: waar blijft het kindermenu?

BERGEN OP ZOOM - De jongste, Cecil uit Fijnaart, is 10 jaar en diabetespatiëntje. De oudste, de Gastelse Britney, is 17 en leerling-verpleegkundige. Wat deze meiden bindt met Marit, Julian, Myrthe (alledrie 12), Jette (14) en Pieter (15)? Dat ze hun best gaan doen om het kinderen in Bravis ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.

De tieners worden komende week geïnstalleerd als KinderAdviesRaad (KAR) in het fusieziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal. Vergelijk het met een Cliëntenraad voor en door kinderen. Waarom dat nodig is, weet brugklasser Julian Antens uit eigen ervaring. Evenals Cecil, Jette en Myrthe heeft hij diabetes en is de brugklasser zodoende al jaren kind aan huis in Bravis. ,,Ik vond die eerste opname heel eng. Zag er als een berg tegenop. Je weet niet wat er gaat gebeuren.'' Voor Myrthe van Alphen heel herkenbaar. ,,Alles ging langs me heen. Wat doe ik hier? Wat gebeurt er? Ik moest heel erg huilen.''

Geen fijne plek dus, zo'n ziekenhuis. Maar er is wel een fijnere plek van te maken. Daar gaat de KAR bij helpen. ,,Het punt is dat volwassenen dénken te weten wat leuk en goed is voor kinderen. Maar die zien dingen vaak heel anders'', aldus Caroline van Doorn, voorzitter Cliëntenraad in het Bravis ziekenhuis.

Clowntjes

Illustratief is het goedbedoelde idee, een paar jaar geleden alweer, om de nieuwe afdeling Kind & Jeugd in Bravis, op te leuken met wandtekeningen over het circus. Maar zo leuk vonden de patiëntjes dat niet. ,,Te kinderachtig. Als ik daar lig, hoef ik geen lachende clowntjes te zien'', vindt Jette Hulsen uit Moerstraten.

Van die dingen dus. ,,Bij een kinderafdeling heb je al gauw kleine kinderen op het netvlies. Maar tieners moeten zich er net zo goed thuis voelen'', weet Van Doorn. Over kleurstelling gesproken: verpleegkundigen trokken hun wenkbrauwen op toen er werd geschilderd in de geest van de Bergse kunstenaar Iwaz. ,,Zwart, zo somber, denk je dan.'' Julian: ,,Zo stoer.''

Plan is dat de kersverse KinderAdviesRaad eens in de paar maanden bij elkaar komt en de raad van bestuur van Bravis gevraagd en ongevraagd adviseert over kwesties die het welzijn en comfort van kinderen raken. De eerste gedachten over het oprichten van een KAR dateren uit de tijd dat de nieuwe kinderafdeling in Bergen op Zoom gestalte kreeg. ,,Het was de raad van bestuur zelf die ermee kwam. En ook wij als Cliëntenraad vinden dat een KAR echt iets toevoegt'', vindt Van Doorn.

Broertje

Bravis is het eerste ziekenhuis in Zuidwest Nederland dat ermee start. Mayke Bergmans, stagiaire pedagogische zorg op de afdeling Kind & Jeugd, gaf het plan handen en voeten. De zeven tieners die de KAR gaan trekken, zijn benaderd door het ziekenhuis en komen uit het hele werkgebied van Bravis. ,,Julian, Cecil, Myrthe en Jette kenden we al vanwege hun diabetes. Omdat ze hier regelmatig komen, weten ze wat goed en minder goed gaat.'' De 15-jarige Pieter Knipscheer uit Heerle is zelf gelukkig geen patiënt, maar gaat vaak mee als zijn gehandicapte broertje naar het ziekenhuis moet. En de Oud-Vossemeerse Marit Fase (12) zag de binnenkant van een ziekenhuis veel vaker dan leuk was toen haar vader in het Erasmus in Rotterdam een hartoperatie onderging. ,,Zeker voor kinderen is het heel wat, zo'n ziekenhuis. Ze moeten het fijn hebben.''

Frietjes

Ondertussen borrelen er al concrete plannen op: de slaapbanken voor ouders op de kinderafdeling zijn hard aan vervanging toe, vindt Julian. ,,Die liggen echt niet goed.'' En waarom is er eigenlijk geen apart kindermenu in Bravis? Niet dat de hamburgers en frietjes nu meteen massaal de verpleegkamers binnengereden moeten worden, maar wat meer diversiteit, wat meer (gezonde) versnaperingen zou het ziekenhuisverblijf draaglijker maken.