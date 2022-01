Kinderdagverblijf Chiproses vecht ‘boetes’ gemeente aan

BERGEN OP ZOOM - Chiproses is het niet eens met de dwangsommen die de gemeente Bergen op Zoom heeft opgelegd en is naar de rechter gestapt. Het draait om 4500 euro aan ‘boetes’ die zijn geïnd bij de kinderdagopvang met drie locaties in de stad met eveneens voor- en naschoolse opvang.

De GGD verrichte diverse controles en constateerde dat op de locatie Vogelaar 1 (Surf Club) de kinderopvang niet conform de regels zou gebeuren. Inspecteurs van de GGD concludeerden dat de kinderen niet binnen een vaste groep werden opgevangen, maar dat twee groepen zich door elkaar vrijelijk in het gebouw konden bewegen. Dat komt de stabiliteit van de opvang niet ten goede, reden voor de inspecteurs daar opmerkingen over te maken.

Geen verbeteringen

De gemeente sprak Chiproses daarop aan, maar uit hercontroles bleek volgens Bergen op Zoom dat er op dit punt geen verbeteringen kwamen. Reden om dwangsommen van 1500 en 3000 euro op te leggen en uiteindelijk in te vorderen. Binnenkort komt er nog een andere zaak voor de rechter over een nieuwe dwangsom van liefst 6000 euro, eveneens over ditzelfde punt, zo werd tijdens de zitting duidelijk.

De eigenaar en zijn dochter bestrijden dat ze de regels overtreden. Ze wijzen op het feit dat ze een flexibele vorm van dagopvang aanbieden, om beter in te springen op wat de huidige markt vraagt. Mensen kunnen nog altijd een contract afsluiten voor een aantal vaste dagen opvang in de week, maar ook is er de mogelijkheid per week de dagen of tijdstippen aan te passen. Iedere week wordt er een schema gemaakt zodat per dag duidelijk is waar ieder kind wordt opgevangen.

Quote De eigenaar en zijn dochter bestrijden dat ze de regels overtreden. Ze wijzen op het feit dat ze een flexibele vorm van dagopvang aanbieden

24 kinderen

Op de Surf Club is plek voor maximaal 24 kinderen, verdeeld over twee groepen. Dat is een BSO-groep en een combinatiegroep BSO/dagopvang. Binnen een groep is plek voor maximaal 16 kinderen en het komt volgens de eigenaar voor dat er zo weinig kinderen zijn dat er maar een groep is.

De ruimtes waarin de twee groepen worden opgevangen zijn volgens hem gescheiden van elkaar en de kinderen kunnen zich niet door elkaar heen bewegen. Hij benadrukt dat ieder kind een vaste groep heeft, al kan het voorkomen dat een kind twee vaste groepen binnen een week heeft. Maar dat is volgens hem wettelijk toegestaan. De gemeente ziet liever dat ze maar één vaste groep hebben.

Quote Hij benadrukt dat ieder kind een vaste groep heeft, al kan het voorkomen dat een kind twee vaste groepen binnen een week heeft

De eigenaar beklaagt zich over de wijze waarop de controles zijn uitgevoerd en noemt de uitkomsten ‘puur suggestief’. Hij vindt dat de inspecteurs hun bevindingen niet kunnen onderbouwen en hij niet de kans krijgt zich ertegen te verdedigen.

De rechter doet over zes weken uitspraak.