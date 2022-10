Kinderdagopvang moet dit jaar weg uit brede school Borgvliet; huisvestingsprobleem nog niet opgelost

column Ha­ring-stelende meeuwen? Aan de pil, die brutale beesten!

Wil je rustig een haring in je keel laten glijden, grist een meeuw hem als een kamikazepiloot voor je neus vandaan. Deze week ging een video viral van een vrouw die dit overkwam. Prachtig in slow-motion, met op het eind een bord met de mosterd-na-de-maaltijd-tekst: ‘Watch out! Don’t feed the seagulls, they attack!’

