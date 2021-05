Kinderchampagne om nieuwe peutergroep in Nieuw-Vossemeer te vieren

Naast meer openingstijden en ruimere speelruimte heeft de peutergroep nog meer voordelen. ,,We kunnen ons nog beter op de verschillende leeftijdsgroepen richten. Voor de peuters onder andere bij de zintuigelijke activiteiten en het voorbereiden op de basisschool. We hebben daarvoor goede contacten met basisschool Merijntje.’’



Niet onbelangrijk is dat door de uitbreiding ook toestemming is gekregen van de gemeente om voorschoolse educatie aan te bieden. ,,Zo is extra steun mogelijk na, bijvoorbeeld, signalering van achterstand in taal of sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze medewerkers zijn er voor opgeleid en krijgen nascholing. Ook werken we samen met consultatiebureau en logopedie.’’