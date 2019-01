Kiloknaller als wake-up call

Bewoners betrappen Zeeuw (30) tijdens poging inbraak in Bergen op Zoom

12 januari BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom is een 30-jarige man aangehouden omdat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag een ruit vernielde. Vermoedelijk probeerde hij zo in te breken. Dat deed hij bij een woning aan de Meeussenstraat, rond 05.45 uur in de nacht.