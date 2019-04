Kijkwijzer op 12+ bij eindejaarsconference Bergs ambtenarenduo Stander & Van der Wel

‘Levensge­vaar­lij­ke situatie’ in drugswo­ning in buurt van basis­school Welberg

19 april WELBERG - In een woning aan de Kapelaan Kockstraat in Welberg zijn vrijdagmiddag een hennepkwekerij en stoffen voor de productie van GHB gevonden. Burgemeester Ruud van den Belt heeft de woning voor drie maanden gesloten, omdat er een ‘levensgevaarlijke situatie’ was ontstaan.