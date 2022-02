Kijkje achter de schermen bij Gebouw-T: ‘Zonder technici geen festival’

Na de coronaperiode zijn technici op het gebied van licht en geluid schaars geworden. ,,Wij hebben nog geen problemen”, zegt Joep Gudde van Gebouw-T. ,,Maar we horen wel de geluiden. Dus zijn we aangehaakt bij dit initiatief.” Tijdens Life on Stage hielden 13 theaters en poppodia in Zeeland en Brabant een open dag om jongeren te laten zien wat het vak van technicus inhoudt. In Bergen op Zoom wordt samengewerkt met Curio, die opleidingen verzorgt in dit vakgebied. ,,We hopen jonge mensen enthousiast te maken over het vak”, legt Gudde uit. ,,Want het is een supermooie branche, en heel belangrijk. Zonder technici geen show, geen festival. Bovendien is het heel breed: je kunt werken als huistechnicus, maar ook on tour gaan met een artiest.”