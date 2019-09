Kijk Binnen bij Bedrijven wederom een succes in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Wanneer je als bedrijf de ambitie hebt om jaarlijks met tien man personeel te groeien, dan kun je niet met je armen over elkaar blijven zitten. Reden dat leidingsystemenfabrikant Versteden één van de 86 bedrijven is die is aangehaakt bij Kijk Binnen bij Bedrijven. ,,Vorige editie leverde twee nieuwe medewerkers op. Dus met succes herhaald”, zegt directeur Peter Bogers.

Bergenaar Mark van Campen werkt nu vier maanden bij Versteden. Hij zet kunststof buizen in elkaar. Hij is binnengekomen na deelname aan een eerdere editie van Kijk Binnen bij Bedrijven, mei dit jaar. ,,Na een rondleiding en een gesprek met medewerkers krijg je een veel beter beeld van een bedrijf. Ik kan het iedereen aanraden.”

Voor de Bergse Yasmin (zonder achternaam), die langere tijd zonder baan zit, moet de zoektocht naar werk nog beginnen. Wat ze precies zoekt, weet ze niet. ,,Dat wil ik vandaag ontdekken. Vanochtend ben ik bij Fujifilm in Steenbergen geweest. Dat lijkt me zwaar werk, een hele dag op je benen staan. Wat er bij Versteden precies gebeurt, daar ben ik benieuwd naar.”

Deuren openzetten

Leidingsystemenfabrikant Versteden, dat in 2017 verhuisde van Hoogerheide naar Bergen op Zoom, groeit sterk. Afgelopen twee jaar met vijftien man. Die trend wil het voortzetten. Jaarlijks is tien man extra nodig. ,,Flexkrachten is voor de langere termijn geen oplossing. Je wil personeel voor langere tijd aan je bedrijf binnen. Dat is nodig voor de kennisoverdracht”, zegt directeur Peter Bogers.

Het letterlijk open zetten van de deuren werkt, weet hij. ,,De editie in mei leverde twee nieuwe medewerkers op.” Opnieuw tonen donderdagmiddag zowel mensen met, als zonder baan interesse in een werken bij Versteden. Ook bij andere werkgevers slaat Kijk Binnen bij Bedrijven, een initiatief van Het Werkcentrum Brabantse Wal en netwerkorganisatie Samen in de Regio aan.

Leerlingen

,,Bij Agridienst in Steenbergen is meteen iemand aangenomen”, zegt Anita Karremans, directeur van Samen in de Regio. ,,Zeebra Tours heeft twee nieuwe mensen gevonden en Fujifilm in Steenbergen heeft serieuze gesprekken gevoerd.” Met wederom duizend bezoekers, verspreid over 86 bedrijven, is Karremans zeer tevreden. ,,Dan is de week nog niet afgelopen. Zaterdag kun je bij Zuidwest TV binnenkijken.”

Niet alleen werkzoekenden, ook het onderwijs is aangehaakt. Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en het beroepsonderwijs hebben een kijkje genomen. ,,Dat is waar we op gehoopt hadden”, zegt Karremans. ,,Bedrijven geven namelijk te kennen dat ze jongeren over de vloer willen hebben.”

Jos Calsteren, die een deel van de personeelszaken van Versteden uit handen neemt is enthousiast over de formule. ,,Besef wel dat solliciteren niet voor iedereen even makkelijk is. Kijk Binnen bij Bedrijven verlaagt die drempel. Werkgevers krijgen een betere indruk van iemand. En andersom weet een werkzoekende beter of het bedrijf bij hem of haar past.”