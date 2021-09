Kijk Binnen bij Bedrijven koppelt vraag, aanbod en onderwijs: ‘Vraag naar personeel is enorm’

Netwerkorganisatie Samen in de Regio die in en rond Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Roosendaal bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt koppelt, voelt bij ondernemers de noodzaak om nieuwe mensen over de vloer te krijgen. ,,Corona haalde veel overhoop. Veel vacatures raken niet ingevuld. De vraag naar personeel is enorm", weet Miriam van Esveld.

Quote Corona haalde veel overhoop. Veel vacatures raken niet ingevuld. De vraag naar personeel is enorm Miriam van Esveld, Samen in de Regio

Motivatie proeven

,,Een cv is minder belangrijk nu. Een werkgever wil mensen ontmoeten bij wie hij motivatie proeft en die hij zelf kan om- of bijscholen. Of een stagiair strikken die in de toekomst instroomt. Voor de zesde editie van Kijk Binnen Bij Bedrijven van 18 tot en met 23 oktober, die wij organiseren met het Werkcentrum Brabantse Wal, helpen wij die connecties te leggen. Dus ondernemers: pak die kans en meld je aan.”

Nieuw is de samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Brabantse Wal , dat afspraken maakt met vmbo- leerlingen of docenten om bedrijven en organisaties te bezoeken. ,,Als jongeren voor hun opleiding wegtrekken en hier niet terug komen werken, is dat ongezond voor de leefbaarheid in de regio. Dat moeten we samen tegengaan", stelt Van Esveld.

Quote Als jongeren voor hun opleiding wegtrekken en weg blijven, is dat ongezond voor de leefbaar­heid hier. Dat moeten we samen tegengaan Miriam van Esveld, Samen in de Regio

Techniek, logistiek, agrifood, Aviolanda

,,Techniek is meer dan bouw of productiewerk. Denk ook aan logistiek, agrifood, vliegtuigen bij Aviolanda in Hoogerheide. Daar moeten we de jeugd voor interesseren.” Samen in de Regio steunt werkgevers bij de promotie via sociale media, reclameborden en 45.000 flyers. ,,Maar ze kunnen een bedrijfsbezoek wel hun eigen invulling geven.”

Werkgevers kunnen zich aanmelden via kijkbinnenbijbedrijven.nl. Wie een bedrijf wil bezoeken, kan vanaf 27 september op diezelfde website terecht.