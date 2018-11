‘Ketrientje hoort bij Vismarkt’

Nog even geduld voor escape room aan de Grote Markt Bergen op Zoom

18 november BERGEN OP ZOOM - Of de escape room in het pand van de Kleine Vlaming aan de Grote Markt in Bergen op Zoom deze maand nog open gaat is nog maar de vraag. Exploitant Maikel Goudzwaard van Uitje in Jouw Stad wacht nog op een vergunning. "Als het aan mij ligt starten we zo snel mogelijk."