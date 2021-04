Ketrientje geen monument, tanteLouise wil snel doorpakken met sloop en nieuwbouw

Een Koningsdag met weinig kleur, West-Bra­bant viert 27 april vooral digitaal

6 april WEST-BRABANT - Lekker doorhalen tijdens Koningsnacht. De volgende dag rondstruinen over de vrijmarkt, misschien wel het bezoek van de koninklijke familie aan Eindhoven bijwonen. Vergeet het maar. In Bergen op Zoom en Zevenbergen denken ze nog aan een digitaal programma. Maar dat hoef je in Roosendaal niet te verwachten. Daar gebeurt bar weinig op Koningsdag.