Kerstman brengt hartverwarmende boodschap in Bergen op Zoom

Ongeduldig wachten de kinderen op het moment dat ze de kersttruck binnen mogen stormen. De kerstman is namelijk hoogstpersoonlijk naar de Bergse binnenstad afgereisd en neemt uitgebreid de tijd om met iedereen op de foto te gaan.

Eenmaal in de truck worden de gasten ontvangen door de goedlachse Soumaya en haar collega, beide Syrische vluchtelingen. Nog voordat de kinderen en hun ouders op de foto mogen met de kerstman, kunnen ze hun maag vullen met Somalische loempia’s en Syrische wraps. ,,Het is voor ons een mooi moment om onze culinaire gerechten voor te stellen. En de Welcome-app. Het is een app waarmee vluchtelingen makkelijker in Nederland kunnen integreren. Ze kunnen met Nederlanders afspreken om te lunchen, of vragen te stellen over waar ze bijvoorbeeld een goede slager of kapper kunnen vinden”, aldus Soumaya.

‘Daar wilden we zeker bij zijn’

Het grote moment volgt kort daarop: een razend enthousiaste kerstman gaat gewillig met de aanwezigen op de foto. Zo ook met Marjolein Klunne en haar dochter: ,,We zijn er speciaal voor naar de Grote Markt gekomen. Via social media zag ik dat de kerstman naar Bergen op Zoom kwam, daar wilden we zeker bij zijn.”