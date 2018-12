Kerstdiner voor minima nog altijd ongekend populair in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In een bomvolle Stoelemat in Bergen op Zoom is dinsdagavond voor de tiende keer het kerstdiner van stichting Samen Verdelen gehouden. Ook dit jaar onverminderd populair met 270 bezoekers, het merendeel minima. Voor grondlegger Connie Musters de laatste keer. "Dat mens verdient vanavond een lintje", zegt bezoeker Jack.

Hoe groot wil je het contrast hebben. Terwijl bij restaurant 't Spuihuis de gasten bij kaarslicht tafelen, loopt bij de Stoelemat een steltenloper langs de tafels. Alsof dat niet genoeg is, zorgt Anouk Roedelof met haar dansschool voor een spetterend optreden op het podium.

Aan belangstelling geen gebrek

De zaal staat van voor tot achter vol ronde tafels. Meer gasten kan organisator Charlotte Leijs niet kwijt. "Als we willen kunnen we met gemak een tweede avond organiseren", zegt ze. "Aan belangstelling geen gebrek. Wat dat betreft voorzien we al tien in een behoefte."

Voor Jack is het kerstdiner de laatste jaren vaste prik. "Als je van een uitkering leeft kun je niet uiteten. Daarom is dit initiatief zo mooi. Dan kun je ook eens een avondje ertussenuit en gezellig bijpraten. Wat dat betreft alle lof voor Connie Musters, die dit samen met alle vrijwilligers al jaren mogelijk maakt."

Naast Jack zit Marion Koster, die voor de derde keer van de partij is. "Je ziet veel bekenden op zo'n avond. En het eten? Dat is altijd prima voor elkaar. We krijgen vanavond vier gangen." Het menu bestaat uit een salade, gevolgd door soep, varkenshaas en ijs toe.

Stokje overnemen

Het kerstdiner is tien jaar geleden in het leven geroepen door Connie Musters. De oprichtster is er vanavond voor het laatst bij. "Het is mooi geweest", zegt ze toekijkend op een volle zaal. "Tijd dat de jeugd het stokje overneemt. We hebben de afgelopen jaren een stevige basis gelegd. Laat ze het nu maar verder uitbouwen."

Niet alleen Musters, ook Frans en Nel Leenaars stoppen. Charlotte Leijs neemt het stokje over. Ze komt in een gespreid bedje, en dat weet ze. "Het loopt als een tierelier. Echt fantastisch dat je op deze manier zoveel mensen blij kunt maken. Daar krijg je energie van."

Maar liefst 40 vrijwilligers zijn op de been. Volgens Leijs is het vinden van voldoende handjes geen enkel probleem. "Mensen doen het met plezier." Tussen de gangen door zorgen diverse artiesten voor volop vermaak. Zoals volkszanger Marijn van Geel, later op de avond gevolgd door een spetterend optreden van Frans Duijts.