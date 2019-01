Kerstbomen inzamelen voor verbranding of versnippering in West-Brabant

Studenten wonen tussen senioren in Ravelijn­flat Bergen op Zoom: ‘Je ziet de mensen stralen’

6:06 BERGEN OP ZOOM - In de Ravelijnflat in Bergen op Zoom zetten studenten zich in voor de bewoners. De studenten doen op die manier praktijkervaring op en leren samen te werken . De bewoners zijn blij met de extra aandacht en ondersteuning. Het project is twee maanden onderweg. ,,Van mij krijgen ze een tien.’'