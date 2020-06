Kermisexploitanten mogen op gesprek bij Grapperhaus

Klaar met de politiek: ‘Dit is het niet meer waard’

8 juni STEENBERGEN/WELBERG - Een politiek dier is Dasja Abresch niet echt. En het politieke spelletje speelt ze ook niet graag. Oppositie? Coalitie? Wil niet iedereen uiteindelijk het beste voor Steenbergen? Ze is per ongeluk de politiek ingerold, jaren geleden. En wist na het einde van haar termijn in 2014 ook dat ze niet meer terug wilde.