Kermisattractie blokkeert zicht van Teerkamer: ‘Ik begin evenementen op de Grote Markt beu te raken’

Bergse raad gelooft weer in een gezamen­lijk onderne­mers­fonds, nu de onderne­mers zelf nog

BERGEN OP ZOOM - Ook de Bergse raad gelooft weer in ondernemersvereniging Sterck en daarmee in een gezamenlijk ondernemersfonds om activiteiten in de binnenstad te organiseren. Eind november moet blijken of ondernemers er net zo in staan.

14 oktober