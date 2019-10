Kermis vanaf vrijdag weer in Bergen op Zoom

Kermisorganisator Frank Vale heeft er zin in. Het Gouvernementsplein is dit jaar speciaal voor de kinderen, met onder andere een draaimolen en mini-cars. ,,Het is ons opgevallen dat mensen ‘s avonds de weg naar het Gouvernementsplein vanaf de Markt iets te ver weg vinden. Maar voor kinderen overdag is het ideaal”, legt hij uit.

Beach Party

Volledig scherm Kermisman Frank Vale © Pix4Profs/Tonny Presser Nadat de kermis een aantal jaar geleden terug van stadspark Kijk in de Pot naar de binnenstad ging, is het tweede plein erbij betrokken. De Markt is namelijk net iets te klein. ,,Je kunt niet al je attracties kwijt”, zegt Vale. ,,We moesten inkrimpen,omdat we ook rekening moeten houden met een doorgang voor de hulpdiensten. Op deze manier hoeven we geen kleinere kermis aan te bieden.”

Kermisbezoekers kunnen weer van alles verwachten: de Hang Over (een soort schommelstoel), Beach Party (een ronddraaiende bank), botsautootjes en de Mega Polyp. ,,Er is voor ieder wat wils”, zegt Vale. Voor de gokkers is de schiettent er bijvoorbeeld weer en de grijpautomaten.

Samenwerking

Over de locatie is Vale nog altijd te spreken. ,,Een kermis hoort in de binnenstad. We versterken de ondernemers en we werken samen. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een biertje bij het café drinken, terwijl de kinderen op de kermis zijn. En bij sommige ondernemers kun je ook sparen voor kermismunten.”