Kermis op Grote Markt is succes, veiligheid tussen terras en attracties moet beter

Vale heeft in de maanden voorafgaand aan de kermis hard gewerkt aan een nieuwe opzet. Hij is blij dat de nostalgische najaarskermis, zoals de gemeente die voor ogen had, het niet heeft gehaald. "Met attracties als de Poliep, Hangover en gokkasten hebben we een breed publiek bediend."



Ook de samenwerking met de horecaondernemers is bevallen, zegt Vale. "We hadden een speciale actie opgezet. Wie voor een bepaald bedrag besteedde bij de horeca en enkele winkels in de stad, kreeg een gratis kermismunt. Dat concept is aangeslagen. Een van de ondernemers kwam zelfs munten tekort."



De kermisorganisator hoopt dat volgend jaar meer bedrijven de actie omarmen. Voorzitter Luud van de Ven van Ondernemersvereniging Grote Markt (OGM) moet de kermis nog evalueren met zijn leden. "Als je het mij vraagt is het een succes. Ook van onze leden hoor ik positieve geluiden. Dat komt natuurlijk mede door het prachtige weer begin van de week. Dat doet veel goed."