Kerkklokken laten boodschap horen: ‘we moeten meer kinderen van Lesbos opvangen’

Roy kon geen werk vinden in het toerisme en is nu omloper bij de coronatest­straat

28 september BERGEN OP ZOOM - Toen Roy Gijzen (24) uit Bergen op Zoom in februari klaar was met zijn toerismeopleiding aan de Rooi Pannen in Breda, was hij er helemaal klaar om de wijde wereld in te trekken. Hij wilde heel graag reisleider worden en had al sollicitatiegesprekken op de planning staan.