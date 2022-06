Kerkgebouw Woensdrecht mag toch niet zo maar plat

Klimmen als je in een rolstoel zit? Geen probleem bij S&L Zorg: ‘Alsof je Tarzan bent, dit wil ik vaker doen’

BERGEN OP ZOOM - Klimmen als je in een rolstoel zit. Het lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Sinds vorig jaar augustus is er een klimclub bij S&L Zorg in Bergen op Zoom voor mensen met een verstandelijke beperking.

9 juni