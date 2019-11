Kenniskloof jodiumpillen: ‘De boodschap is niet sexy, we onderkennen het probleem’

,,Of ik de jodiumpillen heb gehad? Jazeker, die liggen in de meterkast”, vertelt een inwoonster van Hoogerheide. Wat blijkt, de meeste mensen die op deze ochtend in het centrum lopen, weten nog waar de pillen zijn die ze in 2017 via de post hebben gekregen. Bij de meesten liggen ze niet bij de andere medicijnen, maar in de meterkast zoals de overheid adviseert.