Kelderende huizenprijzen vooral in Roosendaal, Bergen op Zoom nog licht in de plus

Coronavi­rus klopt ook in West-Bra­bant weer aan de deur: meer opnames, meer virus in riool

BERGEN OP ZOOM/DINTELOORD - ‘De najaarsgolf is begonnen’, zei een woordvoerder van het RIVM deze week. En ook in Brabantse cijfers is te zien dat het coronavirus opnieuw een voet tussen de deur probeert te krijgen. De hoeveelheid virus in het riool stijgt.

6 oktober