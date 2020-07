Keihard bezuinigen op cultuur? ‘Zonder culturele bezieling rest een hoop oude stenen’

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom zit financieel aan de grond en moet draconisch bezuinigen. De stad is beland in een wildwestfilm. Dat beeld schetst Bergenaar Ward Warmoeskerken, classicus en kledingontwerper met een grote voorliefde voor kunst en cultuur. ,,Het is pang pang pang, lukraak wordt geschoten op de culturele subsidies. Daarna is het puinruimen en blijft er niets over.” Hij pleit voor een stip aan de horizon. ,,Waar wil de Markiezenstad over tien jaar staan?”

‘Diep tragisch’ noemt hij de geringe waardering voor de culturele sector. ,,Dat zie je landelijk en ook provinciaal. Bergen op Zoom trekt die lijn nu door.” Een zorgelijke ontwikkeling vindt Warmoeskerken. ,,Als je op cultuur bezuinigt, schop je de basis onder de samenleving vandaan.”

DNA Bergenaar

Zeker in Bergen op Zoom, waar het organiseren van evenementen in het DNA van de inwoners zit. Onvoorstelbaar veel vrijwilligers zetten zich elk jaar weer vol overgave in voor tal van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. ,,Dat doen ze met bezieling, uit volle overtuiging en omdat ze het gaaf vinden om te doen. Als je daar subsidie weghaalt dan raak je de inwoners in hun hart”, zegt de geboren en getogen Bergenaar.

,,Wat jullie doen is de moeite niet waard, is feitelijk de onderliggende boodschap aan de vrijwilligers.” Onbestaanbaar, meent Warmoeskerken. ,,Al die vrijwilligers geven kleur aan de stad. Zonder die kleur wordt het een grauw, ingedut en sober stadje.”

Het zou schrijnend zijn, vindt hij, als verenigingen de dupe worden van de financiële nood van de gemeente. En die angst leeft wel degelijk bij de organisatoren van de vele evenementen die Bergen op Zoom rijk is. Nu de historische stad van Stoet en Spel financieel boven de afgrond bungelt, wordt dit jaar al fors gekort op subsidies voor verenigingen.

Quote Al die vrijwilli­gers geven kleur aan de stad. Zonder die kleur wordt het een grauw, ingedut en sober stadje. Ward Warmoeskerken

Bevlogen vrijwilligers van onder meer het Bergse Jazzfestival, de Maria-Ommegang, Reuzenstoet, Vastenavend, Proefmei en openluchtspektakel de Vierschaar spraken recent van een ‘ramp’ als het bezuinigingsmes de komende jaren nog dieper gaat snijden. Het voortbestaan van de Bergse evenementencultuur wordt daarmee rechtstreeks bedreigd.

Dat de bijna bankroete gemeente moet bezuinigen is een feit. Warmoeskerken begrijpt dat, maar zet grote vraagtekens bij de weg die nu bewandeld wordt. Het ontbreekt aan visie op het stadskantoor. ,,Mensen zijn de historische context kwijt. Ze weten niet meer waar iets vandaan komt", zegt de classicus. ,,Om vooruit te komen, om een toekomstvisie te kunnen maken, is het cruciaal om te weten waar iets vandaan komt.”

Subsidies culturele verenigingen geschrapt

Nu wordt dit jaar ruim zes ton aan subsidie voor culturele verenigingen geschrapt, terwijl het budget voor onderhoud van de stad onaangeroerd blijft. ,,Leuk hoor onderhoud, en belangrijk. Maar als er geen evenementen zijn, blijft Bergen op Zoom een dode stad. Zet nu eerst die belangrijke stip aan de horizon”, is zijn hartstochtelijke boodschap. ,, Pas als je weet welke richting je op wilt, kun je bekijken of je bijvoorbeeld het Markiezenhof, theater De Maagd, gebouw T en alle verenigingen nog nodig hebt.”

Zelf zou Warmoeskerken het stadspaleis het liefst zo snel mogelijk privatiseren. Het Markiezenhof moet onder het juk van de gemeente vandaan. De politieke bemoeienis maakt dat het stadspaleis niet ten volle wordt benut is zijn overtuiging. ,,Voortdurend wordt er op de rem getrapt omdat er geen geld is. Zet er mensen in met visie, met passie voor historie, kunst en cultuur. Je kunt er zoveel meer mee, er is daar zoveel te doen”, verzucht hij om er lachend aan toe te voegen. ,,Wat zou ik graag directeur van het Markiezenhof zijn.”

Maar om Bergen op Zoom als cultureel bolwerk beter op de kaart te krijgen moet ook de Bergse mentaliteit ‘wat van ons is, moet van ons blijven’, veranderen. ,,De kracht van de Bergenaar, het goed kunnen organiseren van culturele evenementen, is tevens zijn valkuil”, zegt Warmoeskerken.

Quote Wat zou ik graag directeur van het Markiezen­hof zijn Ward Warmoeskerken

De bezieling van vrijwilligers is groot. ,,Ze werken met passie, vinden alles tof, maar doen het vooral voor zichzelf en de stad.” Een bredere blik is nodig. ,,Bergenaren moeten zich er van bewust worden dat we een klein eilandje zijn maar dat daarbuiten een grote wereld is die we nodig hebben.”

Warmoeskerken is ervan overtuigd dat het jubelstadje aan de Schelde iets kan betekenen voor de regio, de provincie of zelfs het hele land. ,,Zelfs met lege winkels kan Bergen op Zoom een boeiende stad zijn.” Meer oog en aandacht voor kunst en cultuur is dan wel hard nodig. ,,Want als je de bezieling eruit haalt, blijft alleen een berg oude stenen over.”

Wie redt Bergen op Zoom? BERGEN OP ZOOM - Wat blijft er over van het financieel armlastige Bergen op Zoom dat aan de vooravond staat van draconische bezuinigingen? Blijft de Markiezenstad de historische stad van Stoet en Spel met het bruisende culturele leven, of glijdt het jubelstadje aan de Schelde af naar een slaapstad waar alle vitaliteit uit verdwenen is. Feit is dat Bergen op Zoom financieel boven de afgrond bungelt met een schuld van bijna 300 miljoen. Dat is meer dan de totale begroting van ongeveer 250 miljoen. De financiële ellende is begonnen toen de stad begin deze eeuw miljoenen verloor met de kostbare aankoop van de spiritusfabriek Nedalco en de mislukte ontwikkeling van nieuwbouwwijk Bergse Haven op het Nedalco-terrein. Stad leefde op te grote voet Die financiële erfenis torst Bergen op Zoom nog altijd met zich mee. Het duurde lang voordat het besef bij de politiek indaalde dat er echt iets moet gebeuren om die miljoenenschuld naar beneden te krijgen. Zo bleef Bergen op Zoom jarenlang investeren in vastgoedprojecten en leefde op veel te grote voet. Keer op keer bleek bovendien dat het omvangrijke ambtenarenapparaat niet bij machte was om grip te houden op de financiën. Ook tussen ambtenaren, college en gemeenteraad schuurt het al vele jaren. De politieke cultuur, gedomineerd door lokale partij GBWP uit Halsteren, hielp ook niet om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Daar kwamen na 2015 nog eens de gigantische tekorten op hulpverlening aan kwetsbare inwoners (Sociaal Domein) bij. Inmiddels is duidelijk dat structureel vijftien miljoen bezuinigd moet worden en daar is de financiële impact van de coronacrisis nog niet eens in meegenomen. Bergen op Zoom is nog aan het rekenen wat Corona de stad gaat kosten. Het mes gaat diep en raakt alles en iedereen Het roer moet écht om, beseft ook de Bergse politiek inmiddels. Eind mei is zelfs een zakenkabinet met drie wethouders van buiten en twee Bergse wethouders ingevlogen om financieel orde op zaken te stellen. Een ding is duidelijk: het mes gaat er zo diep in dat het alles en iedereen raakt. Duidelijk is ook hoe lastig het is om klappen uit te delen en de Bergenaren mee te krijgen in deze enorme bezuinigingsoperatie.